Juíza é encontrada morta dentro de carro em Belém

A morte da juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira em Belém, no Pará, é investigada pela Polícia Civil do estado. O corpo dela foi achado em um carro no estacionamento de um prédio da cidade nesta terça (17).

A magistrada era juíza de Martins, no Rio Grande do Norte, mas visitava sempre Belém - era casada com um juiz do Pará. Ela nasceu em Barra de Santana, na Paraíba, e era prima de uma vereadora de Campina Grande, Ivonete Ludgério (PSD).

O corpo de Mônica tinha sinais de ferimento por arma de fogo. O caso foi registrado na Divisão de Homicídios.

Segundo o G1 PA, o corpo teria sido achado pelo companheiro de Mônica, o juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, que então dirigiu o carro até a delegacia.

O Tribunal de Justiça do Pará informou que por enquanto não vai se manifestar.