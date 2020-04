Juíza rejeita relatório da AGU e dá 48h para Bolsonaro entregar exames da covid-19

O presidente Jair Bolsonaro deve entregar para a Justiça resultados de todos os exames para diagnosticar o coronavírus que ele realizou em até 48h a partir desta quarta-feira (30). A decisão é da juíza Ana Lúcia Petri Betto, que rejeitou os relatórios médicos enviados pela Advocacia-Geral da União (AGU). As informações são do Estado de São Paulo.

A magistrada considera que os documentos enviados não atendem de forma integral ao que foi decretado pela Justiça na última segunda-feira (27). Caso o prazo não seja cumprido, há a possibilidade de multa de R$ 5 mil por dia de omissão injustificada.

Ao invés de enviar os laudos dos exames, a Advocacia-Geral da União informou que encaminhou à Justiça um relatório médico de 18 de março no qual atesta que Bolsonaro se encontra “assintomático” e teve resultado negativo para os testes do novo coronavírus realizados no mês passado.

De acordo com o Estado de São Paulo, a juíza também negou o pedido do governo para que o caso tramite sob sigilo por envolver informações consideradas pessoais do presidente. “Indefiro o pedido de sigilo documental”, decidiu a juíza.