Juju Salimeni revela dificuldades no Pânico: 'Ganhava R$ 200, me sentia um lixo'

A hoje digital influencer Juju Salimeni se tornou conhecida do público quando foi panicat, nome dado às assistentes de palco do programa Pânico. Apesar de não negar as origens e se dizer grata à atração, ela conta que aquela foi uma fase difícil da sua carreira.

“Ganhava 200 reais por programa. Me sentia um lixo. As mulheres eram tratadas como um pedaço de carne”, afirmou ela em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

A musa fitness que teve de enfrentar uma depressão a pouco tempo, que teria começado ainda na época do programa.

“Tinha que pular de um penhasco e estar plena. Comecei a fazer tudo no automático. Estava apática, só queria ficar sozinha e as pessoas achavam que eu era antipática”, lembra.