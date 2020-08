Juliana Feroldi é convidada para disputar eleição, mas não aceita: 'Não é o momento'

(Foto: Divulgação)

A influencer baiana Juliana Feroldi, filiada ao DEM, foi convidada para disputar as eleições deste ano para o cargo de vereadora de Salvador, mas não aceitou. Ela disse que ficou feliz pelo convite, mas ressaltou que não é o momento para entrar numa disputa eleitoral.



“Surgiu o convite, confesso que fiquei super feliz, sou filiada ao partido DEM. Mas, devido à minha agenda cheia, defini que ainda não é o momento, já que não terei tempo para me dedicar à campanha”, nos disse.



Juliana possui 646 mil seguidores no Instagram, onde compartilha, além de sua rotina, dicas de moda, beleza, comportamento, treinos e viagens.