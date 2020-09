Juliana Ferraz lança jaquetas e canecas com frases irônicas

Nota 10 Lenços e bandanas viraram uns dos acessórios mais vistos nas redes sociais. E a turma fashion vem adaptando as peças como substitutos das máscaras na hora de sair.

Nota 0 Se você manda todos os dias um vídeo e a pessoa que recebe não te responde, não dá para ficar insistindo. Não é porque você tem acesso á rede social do outro, que este é seu melhor amigo. De última!

É tempo de se empoderar e, também, de se divertir com a moda. Escolher aquela peça bafônica que te representa rola muito sentimento. Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para a linha da baianissíma Juliana Ferraz, que amplia a collab com a Tudu (tudu.com.br/ju_ferraz), depois do sucesso da primeira parceria com t-shirts. Agora, moletons, jaquetas, jeans e até canecas, também nascem com as frases icônicas e com o mesmo espírito fun que diz tanto sobre Ju. “Seja bom com você mesmo”, “Não se brilha apagando os outros” e “Eu sou calma, as pessoas que me irritam” estão entre os destaques. Já escolheu o que combina com você?

Fatal

Nada de bocão. Com o uso da máscara, o foco agora são os olhos. Então, vamos mudar a função do batom líquido? É isso aí. As antenadas de plantão estão arrasando no traçado gatinho nos olhos, usando esse batom líquido da Quem disse Berenice (quemdisseberenice.com.br). O resultado é um olhar incrivelmente fatal. Preço: R$ 50.

Tem que ter

Um achadinho lacrativo para você chamar de seu. A saia laranja de tactel, garimpada no brechó virtual Ventana (useventana.com), entra na categoria dos imperdíveis, pois alia estética e preço. Dica de stylist: monta um visu com pegada street, com direito a meia alta e tênis pesadão. Custa R$ 50.

Puro amor

Sabe aquele tênis baphooo que não passa despercebido no look do dia? O Vixe amou o modelito da lojinha virtual Saloon 33 (saloon33.com.br) capaz de arrombar o coração de qualquer fashionista. Preço: R$ 260.

Outra versão

Cansou das pochetes tradicionais, mas não abre mão do acessório? Dá uma espiadinha no modelito em ráfia garimpado nas lojas da Renner (lojasrenner.com.br). Aproveita para entrar no clima do verão que vem por aí. A peça sai por R$ 79,92.

Fashion, sim!

A tribo da moda que não abre mão de um par de óculos mais fashion para tombar no visu vai pirar nos modelitos descolados do e-commerce Grungetteria (grungetteria.com). Se é para escolher um, vamos causar com esse lançamento que tem shape bem urbano. Preço: R$ 170.