Juliette deve processar Vivara por uso indevido de imagem, diz colunista

A paraibana Juliette deve processar a marca de jóias Vivara. Isso porque mesmo sem ter nenhum tipo de contrato com a advogada, a marca fez uma publicação em suas redes sociais onde Juliette usava peças da Vivara.



Na mesma postagem, a marca adicionou um link de vendas. A postagem foi apagada após alguns minutos.



De acordo com o colunista Matheus Baldi, do Glow.News, a equipe jurídica da campeã do BBB 21 estuda as medidas que serão tomadas. Juliette deve processar a marca por danos morais, materiais e lucro cessantes.



Campeã do principal reallity da Globo, Juliette tem 31 milhões de seguidores e tem contrato assinado com Americanas, Globoplay, Avon, L’Occitane au Brésil, C&A e Havaianas.