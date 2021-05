Juliette é excluída de grupo de WhatsApp com ex-BBBs

Após 100 dias confinados na casa mais vigiada do Brasil, os ex-BBBs criaram uma forte relação entre eles. E, para manter o contato, criaram um grupo de WhatsApp chamado "Manutenção Externa". Dele participam todos os participantes, menos Juliette, Fiuk, Arcrebiano e Lucas Penteado.

A informação foi revelada por Kerline Cardoso, primeira eliminada do BBB 21, durante entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube.

Após a cearense revelar a existência do grupo, o influencer perguntou quem ficou excluído. Kerline não respondeu.

Matheus, no entanto, entrou em contato com Thaís Braz, que entregou os nomes de Juliette e Fiuk. Depois, Kerline acabou acrescentando que Bil e Lucas também não fazem parte.

Nessa mesma entrevista, 'Ker' falou sobre sua relação com Lucas. Ela foi a primeira a ter um desentendimento com ele, após ele reagir mal a um fora dado por ela.

A influenciadora conta que tentou entrar em contato com ele, mas não conseguiu:

"Para ele não é interessante conversar comigo. O que eu vou agregar a ele? (Falta de) Tentativa não foi. A gente mora no mesmo prédio. E ele teve a oportunidade de falar comigo no 'BBB dia 101'. Mandei inúmeras mensagens. A minha assessoria inclusive tentou entrar em contato com a assessoria dele. Eu não tenho nada contra ele, ele sabe disso muito bem. Eu queria que a gente ficasse numa boa. Mas para ele não foi interessante", disse Kerline.