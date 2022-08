Juliette é uma das apostas da 'Billboard' para o Grammy Latino 2022

A revista norte-americana Billboard publicou suas previsões para a 23ª edição do Grammy Latino, a premiação mais importante da música no mundo, nesta segunda-feira, 1º. E o nome de Juliette Freire aparece entre as dez apostas para disputar o prêmio da categoria Melhor Artista Revelação.



Na publicação, a campeã do BBB21, reality show da Globo, é descrita da seguinte forma: "A advogada que virou cantora se tornou uma estrela das redes sociais quando ganhou o Big Brother Brasil em 2021. Ela lançou seu EP de estreia no ano passado, com todo o material original - uma mistura de pop e forró tradicional que ajudou Juliette a atrair vários públicos".



Slabon Armado, Carin León, Blessd e Luis Figueroa foram citados, mas Juliette é a única representante brasileira na lista.



Recentemente, a paraibana divulgou o álbum Caminho (Ao Vivo), registro do show de estreia de sua primeira turnê, Caminho, que passou por várias capitais do Brasil.



Rita Lee será homenageada

A lista oficial de indicados do Grammy Latino será divulgada pela Academia Latina de Gravação no dia 30 de setembro. O evento será realizado em 17 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e terá Rita Lee como homenageada pelo "conjunto da obra do artista".



A paulista de 74 anos receberá o Lifetime Achievement Award (em tradução livre, Prêmio de Contribuição em Vida).



O anúncio foi feito no dia 25 de julho, em São Paulo, durante evento pré-Grammy, que contou com a participação das cantoras Paula Lima, Manu Gavassi, Luísa Sonza, Agnes Nunes e Giulia Be interpretando canções da rainha do rock.