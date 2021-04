Juliette ganhava em média R$ 10 mil por mês pré-pandemia, diz amiga

A paraibana Juliette conseguia ganhar cerca de R$ 10 mil por mês fora da casa, segundo uma amiga da sister. O assunto veio à tona depois que Juliette foi criticada aqui fora por um comentário em relação à intenção de Gilberto de vender o carro que ganhou no reality para quitar a casa da mãe.

"Ela devia estar se referindo ao pós-BBB. Mas sim, antes da pandemia, a gente fazia mais ou menos isso mesmo com maquiagem", disse Deborah Vidjinsky, amiga e sócia da maquiadora, ao Uol. As duas são sócias em um estúdio de maquiagem em João Pessoa (PB).

Segundo Deborah, o valor cobrado para maquiagem social era de R$ 170. Se a pessoa incluísse penteado, o valor aumentava para R$ 270. "Dependia muito. Às vezes você faz uma noiva e ganha R$ 1,5 mil no dia", conta.

Deborah lembra que como são autônomas, os valores variam muito. Alguns meses já chegaram a R$ 16 mil, mas em outros, mais fracos, faturam va de R$ 2 mil a R$ 3 mil. "Não tem um valor certo, às vezes mais, às vezes menos. Se adoecer e não trabalhar, não ganha. Então, a gente sempre teve que ter reserva de dinheiro", acrescenta.

"Dez mil é dinheiro"

Gil contou que pensava em vender o carro, avaliado em R$ 100 mil, para acabar de pagar a casa da mãe, uma dívida agora de R$ 10 mil. Juliette afirmou que trabalharia um mês para dar o valor dessa dívida.

Nas redes sociais, o comentário da maquiadora foi considerado elitista e a tag DEZ MIL É DINHEIRO foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. "DEZ MIL É DINHEIRO pra quem vive fora da bolha elitista. Gil me representa! Eu também venderia pra pagar dívidas", escreveu um internauta.

"Sério eu fico mal com quem desdenha com dinheiro. QUEM TEM NOÇÃO sabe muito bem que é melhor quitar o apê da mãe do que fica dando rolê com carro de 200 mil enquanto sua mãe tá aperriada com dívida!! Gil te amo muito e amo tua essência! Família em 1° Lugar!!", comentou outra fã do reality.

Outros internautas afirmaram que Juliette teve uma boa intenção. "Juliette foi infeliz com o comentário, mas senti que foi mais numa vibe de fazer com que gol não venda o carro. Ela disse que faria 10k pra ele quitar a dívida", disse outro.

Alguns ainda comentaram que a sister recebeu auxílio emergencial durante a pandemia. Segundo o Uol, ela recebeu pelo menos R$ 3 mil do benefício em 2020. "Juliete pediu auxílio emergencial mas disse que um mês de trabalho dela dá 10 mil reais. Depois de se fazer de coitada o programa todo vem se fazer de coitada, dez mil é dinheiro sim, agr a gata ta se perdendo no personagem".