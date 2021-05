Juliette narra momentos de tensão após avião arremeter: 'Quase que eu ia embora'

A campeã do BBB 21, Juliette, contou em seu Twitter que passou por momentos de medo e tensão enquanto estava num avião que precisou arremeter duas vezes antes de, finalmente, conseguir pousar nesta segunda-feira (17).

"Bom dia. O avião hoje arremeteu duas vezes. Eu já estava rezando: 'pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro'. Fiquei rezando muito, preocupada com Déborah e com o segurança, que tem filhos. Mas tá tudo bem, graças a Deus", contou a milionária no Twitter.

"Simplesmente quase que eu ia embora. O avião teve que arremeter duas vezes. Já estava segurando a mão de Deus e vai. Pensei: meu deus, vou morrer sem gastar um Pix?", completou em seu story.

Bom diaaa. O avião hoje arremeteu duas vezes, eu já tava rezando: “pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro”. Fiquei rezando bem muito, mais preocupada com Déborah e com o segurança, que têm filhos, mas tá tudo bem, graças a Deus. Boa semana! ❤️???? — Juliette (@juliette) May 17, 2021

O episódio ocorreu enquanto o avião tentava pousar em São Paulo.

Lembrando que a arremetida é um procedimento de voo considerado normal. Todos os pilotos são treinados e preparados para lidar com essa situação, que ocorre quando o avião não encontra-se na melhor situação para exercer um pouso seguro.