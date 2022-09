Juliette responde crítica de Luísa Mell sobre ganhar cachorros de raça

Na última semana, Juliette compartilhou uma novidade nas redes sociais. Através de um vídeo, ela mostrou novos membros da família: dois cachorros da raça Spitz-alemão-anão, que receberam o nome de Cuscuz e Pitica. No entanto, a vencedora do BBB 21 foi alvo de críticas da ativista Luísa Mell, conhecida por defender a adoção e ser contra a compra de animais. Após a polêmica, Juliette se pronunciou.

"Eu queria dizer que a melhor opção sempre é adotar sim. Eu já adotei várias vezes. Já tive vários cachorros de rua. Enfim, respeito demais a causa e não quero que isso descredibilize algo tão bonito", começou. "Peço desculpas se eu influenciei com meu comportamento. Mas esse caso específico teve toda uma história, eu realmente me apaixonei. Tem um ano e meio que eu estava tomando coragem para pegar o cachorrinho", explicou.

A cantora contou que após o BBB 21 estava passando por uma fase difícil com sua saúde emocional e certa vez visitou um padre em uma casa, onde encontrou um cachorro pelo qual ela se apaixonou. O dono ficou muito tocado pela conexão de Juliette com o animal e acabou dando de presente dois cães que são irmãos desse cachorro que ela conheceu.

"Nem tudo na minha vida é uma bandeira", declarou. "Eu realmente me apaixonei e eu estava com vergonha, eu estava triste porque eu estava com vergonha, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E infelizmente eu não tenho como fazer tudo perfeito. E não é feio eu me apaixonar por um cachorro", defendeu.

Após a declaração de Juliette, Luisa Mell respondeu. "Por isso que a gente te ama, Juliette. Sempre disposta a dialogar. Sensível, humana, empática e semeadora da paz! Tenho certeza que seus filhos peludos irão conquistar cada dia mais seu coração. Então, cada vez mais vai entender a injustiça e maldade que existe em nossa relação com estes seres sensíveis, inteligentes e parceiros em nossa jornada aqui neste planeta. Certamente seu incentivo a adoção pode fazer uma enorme diferença na vida de muitos animais!", comentou.