Junho Lilás: Apae Salvador explica importância do teste do pezinho

No mês de junho, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Salvador adere à campanha Junho Lilás, para alertar sobre a importância da realização do teste do pezinho. Referência no estado na realização do exame, a instituição pontua que todo recém-nascido deve passar pelo procedimento.

O exame é fundamental para uma detecção precoce de doenças metabólicas, genéticas e ou infecciosas e deve ser feito nos primeiros dias de vida. Para que não seja necessário expor mãe e bebê, a recomendação durante a pandemia é que o teste seja feito dentro da própria maternidade, antes da alta.

No dia 6 de junho, Dia Nacional do Teste do Pezinho, a Apae realizará uma live em seu perfil social no Instagram (@apaesalvador) para falar sobre o exame, que também pode evitar que o bebê tenha lesões irreversíveis. A campanha Junho Lilás terá o apoio da Arena Fonte Nova, que ficará iluminada de lilás no próximo dia 6, a pedido da entidade.

Na Apae, o serviço inclui diagnóstico, pesquisa e atendimento interdisciplinar, caso seja detectada alguma alteração no resultado do exame do bebê. “Mais que um exame, o teste do pezinho da Apae é um programa de prevenção neonatal. E precisamos continuar reforçando a necessidade de que o exame seja feito e o resultado avaliado”, destaca a diretora médica da Apae Salvador, Helena Pimentel.

Apesar da recomendação de que todo recém-nascido passe pelo procedimento, a Apae informa que a cobertura da triagem na Bahia é de 86%.

Mudanças durante a pandemia

Normalmente, o ideal é que o teste do pezinho seja feito entre o 3º ao 5º dia após o nascimento. No entanto, algumas regras foram adaptadas por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, a indicação, para oferecer proteção ao bebê e à mãe, é que a coleta seja feita nas maternidades. O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), inclusive, lançaram documentos oficiais com esta orientação - o serviço é ofertado em 125 hospitais e maternidades no estado.

As mudanças, porém, exigem cuidados especiais. Os recém-nascidos que receberem alta antes de completarem 48h, por exemplo, devem fazer a coleta, mas recomenda-se um novo exame quando a mãe tiver que ir a um posto de saúde com a criança. Essa indicação existe porque um dos exames do teste, que mede a dosagem de fenilcetonúria, é indicado apenas a partir do 3º dia de vida, para evitar um resultar falso negativo para a doença.

Para as outras doenças não há problema da coleta antes das 48h. “O importante mesmo é que o exame não deixe de ser feito, como estávamos constatando, mesmo antes da pandemia”, ressalta Helena Pimentel.

Por que fazer?

A Apae atenta ainda para o fato de que a maioria das doenças investigadas pelo teste do pezinho são assintomáticas no período neonatal (de 0 a 28 dias de vida) e podem levar a consequências graves e irreversíveis, deixando sequelas como deficiências mentais. Com o diagnóstico precoce, é possível que a criança seja tratada a tempo.

O Sistema Único de Saúde (SUS) classifica o teste do pezinho como um programa de saúde pública e ressalta que, com ele, é possível detectar doenças como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e aminoacidopatias, além de doença falciforme e outras hemoglobinopatias.

A Apae Salvador mantém a busca dos casos positivos e atende essas crianças presencialmente ou por telemedicina. A Instituição também oferece a ampliação de cobertura para investigação de outras doenças, por meio de atendimento particular e convênios.

Para esclarecimentos adicionais:

ATcom - Estratégia, Relacionamento e Conteúdo (71) 99994- 2763

Andréa Castro (71) 99982-5905 I andrea@agenciaat.com

Rafael Veloso (71) 99994-2490 I rafael@agenciaat.com

Cinthya Medeiros (71) 99918-9636 I cinthya@agenciaat.com