Juninho lamenta falha em empate: 'Acidente de trabalho'

O torcedor do Bahia que foi à Fonte Nova na noite desta quarta-feira (27) voltou a sair de cabeça inchada. Com um futebol pobre, o Bahia não passou de um empate por 1x1 com o Atlético-MG.

Responsável direto pelo gol alvinegro ao errar o domínio na frente de Cazares, o zagueiro Juninho explicou o lance e pediu desculpas. “Foi um acidente de trabalho. Eu fui dominar a bola, ela bateu no montinho e acabou caindo nos pés do Cazares. Não tem muito o que explicar. É levantar a cabeça porque no final de semana já temos mais um desafio”, disse o zagueiro tricolor.

Já o atacante Gilberto foi questionado sobre os protestos da torcida. Um setor do estádio chegou a chamar o time de “pipoqueiro” durante o jogo. O camisa 9 não quis entrar em polêmica e afirmou que não está faltando empenho do elenco.

“Eu quero sair de qualquer tipo de conflito com a torcida, já errei com eles, qualquer tipo de apoio para a gente é valido. Não faltou luta. A gente está procurando acertar. Sair com o triunfo era importante. A gente vem lutando, vamos fazer isso até o final”, disse o atacante do Bahia, confiante.

O Esquadrão agora volta as atenções para a partida contra o CSA, no domingo, às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Para o duelo, Roger tem os retornos de Guerra e João Pedro.