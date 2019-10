Júnior Groovador vai leiloar baixo que usou no Rock in Rio para ajudar hospital

Após fazer sucesso nas redes sociais e tocar no Palco Mundo do Rock in Rio 2019 com a banda Tenacious D, do ator Jack Black, o músico potiguar Júnior Groovador irá leiloar um dos contrabaixos que usou no show. O valor arrecadado será doado para o Hospital Infantil Varela Santiago, em Natal, no Rio Grande do Norte.

O instrumento que será leiloado aparece nas mãos de Jack Black em uma das fotos publicadas no Instagram de Groovador (veja abaixo). A informação do leilão foi divulgada nas redes sociais do músico potiguar, maiores detalhes sobre a ação devem ser divulgados nos próximos dias.

Sucesso nas redes sociais

Sucesso no Instagram por publicar vídeos no qual aparece tocando e dançando, Júnior Groovador ganhou ainda mais notoriedade quando Jack Black publicou nas redes sociais, no dia 18 de setembro, um vídeo do potiguar e escreveu: "alguém, por favor, pode me colocar em contato com Júnior Bass Groovador?".

Groovador e Tenacious D subiram ao Palco Mundo no último sábado (28). Eles tocaram, juntos, uma versão forró de Smell Like Teen Spirit, da banda norte-americana Nirvana. A música foi a mesma na qual o brasileiro aparece no vídeo publicado no Instagram de Jack Black.