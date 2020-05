Junta Médica do Estado suspende atendimento por três dias

A Junta Médica Oficial do Estado suspendeu o atendimento a partir desta segunda (18) com previsão de retomada na quinta-feira (21). A medida faz parte do Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do Novo Coronavírus, que tem o objetivo de executar periodicamente medidas de controle na prevenção à doença. A unidade volta a funcionar em seu horário habitual, das 8h às 16 h.

O prédio da Junta passará por desinfecção, como vem ocorrendo em outros órgãos estaduais, e por readequações operacionais internas para aprimorar o atendimento, ampliando, assim, as medidas de segurança indicadas pela Organização Mundial da Saúde.

Em atenção ao atendimento presencial, serão reforçadas medidas de proteção, como a limpeza e a desinfecção de todas as superfícies que são tocadas com frequência. Serão intensificados os procedimentos de limpeza nas dependências com produtos saneantes. A unidade atualmente já mantém a utilização de máscaras faciais por todos os funcionários, servidores e colaboradores. Além disso, já disponibilizou locais para higienização das mãos com álcool gel a 70%.

Outra medida estabelecida é o escalonamento de assentos nas longarinas das esperas, visando manter o distanciamento entre os cidadãos e evitando aglomerações. A orientação é que os servidores que têm perícia médica agendada para estes dias aguardem a remarcação de datas, que será previamente informada.

"A adoção de medidas de segurança reduz a possibilidade de infecção no ambiente em que todos os frequentadores circulam, alguns dos quais com problemas de saúde que exigem atenção", explicou o diretor da Junta Médica, Carlos Caldas.