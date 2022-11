Justiça acata pedido da oposição e suspende eleição de Sindicato de Delegados da Bahia

A Justiça suspendeu as eleições do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (ADPEB) que aconteceriam nesta sexta-feira (25). A determinação vem depois que a chapa oposicionista, denominada “União por Resultados”, protocolou uma ação, após ser impedida de concorrer ao pleito pela Comissão Eleitoral da entidade.

“Eles alegaram que dois integrantes da nossa chapa estariam com problemas associativos e por isso indeferiram a chapa por completo, sendo que o Estatuto fala apenas da inelegibilidade dos candidatos que se encontram nessa situação. Depois do indeferimento a gente descobriu que três integrantes da comissão eleitoral, bem como o atual presidente, que os indicou, integravam a chapa que passaram a divulgar como sendo a única a concorrer”, explicou o delegado Jesus Pablo Barbosa, agora candidato à presidência da ADPEB.

Essa situação fez a oposição ajuizar uma ação que foi acatada pelo juiz substituto George James Costa Vieira, da 1ª Vara Civil e Comercial de Salvador, no último dia 18. Ainda em sua determinação, o juiz fixou uma multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

A entidade, que atualmente é presidida pelo delegado Fábio Lordelo, ainda recorreu, mas o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) não reverteu a decisão. Por isso, na última quarta-feira (23), foi instalada uma nova comissão eleitoral. Desse modo, o processo para as eleições foi reiniciado.

"Tratava-se de um absurdo termos a inscrição indeferida pela Comissão Eleitoral da ADPEB, sob o argumento de que dois dos nossos companheiros estariam ali colocados irregularmente’, explicou Joselito Bispo, ex-delegado-geral da Polícia Civil da Bahia, que também integra a chapa de oposição.

Com a determinação, a nova data para as eleições da ADPEB fica para 19 de dezembro, com locais de votação nas seguintes cidades: Salvador, Barreiras, Seabra, Vitória da Conquista, Juazeiro, Eunápolis e Santo Antônio de Jesus.