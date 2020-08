Justiça bloqueia R$ 100 milhões em operação contra o tráfico internacional

Uma grande operação que investiga tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro foi deflagrada nesta terça-feira (18) na Bahia e mais 11 estados e o Distrito Federal. Na operação Além-Mar, a Justiça Federal determinou o bloqueio judicial de R$100 milhões.

Estão sendo cumpridos 139 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão (20 prisões preventivas e 30 prisões temporárias).

A Justiça Federal determinou a apreensão de sete aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões e 35 imóveis urbanos e rurais. Segundo informações da Polícia Federal em Pernambuco, quatro organizações criminosas atuavam juntas para viabilizar o tráfico internacional de drogas.

Por meio da atuação conjunta, foram exportadas toneladas de cocaína pelos portos brasileiros, principalmente pelo Porto de Natal, no Rio Grande do Norte.

O primeiro grupo era estabelecido em São Paulo e importava a cocaína do Paraguai, transportando a droga por aviões até a capital paulista e distribuía em atacado para outras organizações criminosas no Braisl e na Europa.

A segunda organização, estabelecida em Campinas/SP, era parceira da anterior, recebia a cocaína para distribuir internamente e para exportar para Cabo Verde e Europa. A terceira, estabelecida em Recife/PE, é integrada por empresários do setor de transporte de cargas, funcionários e motoristas de caminhão cooptados e provê a logística de transporte rodoviário da droga e o armazenamento de carga até o momento de sua ocultação nos containers.

A quarta organização criminosa, estabelecida na região do Braz, em São Paulo, atuava como um banco paralelo, disponibilizando sua rede de contas bancárias (titularizadas por empresas fantasma, de fachada ou em nome de “laranjas”) para movimentação de recursos de terceiros, de origem ilícita, mediante controle de crédito/débito, cujas restituições se dão em espécie e a partir de TEDs, inclusive com compensação de movimentação havida no exterior (dólar-cabo).

Durante a fase sigilosa das investigações foram presas 12 pessoas e apreendidas mais de 11 toneladas de cocaína, no Brasil e na Europa, relacionados ao esquema criminoso. Dentre esses presos estava um grande traficante que permaneceu foragido da justiça brasileira por 10 anos e era procurado pela Polícia Federal e pela National Crime Agency – NCA, do Reino Unido. Ele foi preso em Jundiaí/SP em março de 2019.

As investigações foram iniciadas no ano de 2018 a partir de informações difundidas à Coordenação Geral de Prevenção e Repressão ao Tráfico de Drogas – CGPRE, da Polícia Federal pela National Crime Agency – NCA, como resultado de parceria estabelecida para reprimir o tráfico de cocaína destinada à Europa. Mesmo diante da situação de emergência de saúde pública e o isolamento social imposto, o esquema criminoso não foi interrompido, tendo sido apreendidos entre os meses de março e julho deste ano mais de 1,5 tonelada de cocaína.