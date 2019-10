Justiça começa a ouvir testemunhas envolvidas no 'Caso Flordelis'

As testemunhas envolvidas no processo do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), começarão a ser ouvidas nesta quinta-feira (31) pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3 ª Vara Criminal de Niterói. As informações são de 'O Dia'.

Dois filhos da parlamentar são réus do caso. Flávio dos Santos, filho biológico da deputada, confessou à polícia ter sido ele o autor de seis tiros que mataram o padrasto. Já Lucas Cézar dos Santos, filho adotivo do casal, foi quem negociou a compra da arma.

Nesta primeira fase a justiça vai ouvir as testemunhas de acusação. A delegada Bárbara Lomba deve ser uma das primeiras a serem ouvidas. A delegada foi a responsável por conduzir as investigações.

Os filhos da parlamentar Daniel dos Santos de Souza e o vereador Wagner de Andrade Pimenta, conhecido como Misael da Flordelis, também serão ouvidos na primeira fase do processo. Misael afirma que a mãe é a mentora do assassinato. Ao todo, serão ouvidas 16 testemunhas de acusação.

A justiça ainda não divulgou a data para ouvir as testemunhas de defesa. A deputada Flordelis irá prestar depoimento de Brasília.

Os réus Flavio e Lucas irão acompanhar todo o processo. Eles serão os últimos a serem ouvidos. Ambos foram indiciados por homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima). Eles podem ir a júri popular. A decisão será divulgada pela juíza ao fim do processo.

O pastor Anderson do Carmo foi brutalmente assassinato na madrugada do dia 16 de junho na garagem de casa, em Niterói. O líder religioso voltava de um passeio com a deputada.

Na primeira fase das investigações a polícia prendeu os dois filhos do casal. De acordo com 'O Dia', a segunda das investigações tenta identificar o motivo do crime e quem mandou matar o pastor. Além de Flordelis, todos que estavam na casa na noite do assassinato são investigados.