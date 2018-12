Justiça de Goiás rejeita habeas corpus para soltura de João de Deus

A Justiça de Goiás rejeitou no final da tarde desta terça-feira, 18, um pedido de habeas corpus em favor do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus. A revogação da prisão preventiva havia sido pedido pela defesa do líder espiritual mas foi indeferida pela desembargador Jairo Ferreira Júnior.

Como o pedido foi negado, a estratégia da defesa será entrar com um novo pedido que reverta trocar a prisão preventiva por outra medida cautelar, como a prisão domiciliar.

João de Deus está preso no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia desde o último domingo, 16. Ele é acusado de crimes de abuso sexual e, nesse primeiro momento, a investigação se concentra em 15 casos.



Buscas

Equipes da Polícia Civil de Goiás estão neste momento fazendo diligências na Casa Dom Inácio de Loyola, local onde o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, realizava seus atendimentos espirituais. As investidas foram confirmadas pelo delegado-geral André Fernandes. Ele não confirma, no entanto, se há mandado de busca e apreensão para o recolhimento de provas no local.

As equipes da Polícia Civil chegaram por volta das 14h25, entraram no centro espiritual e estão em uma sala que seria usada como departamento administrativo do local.

A reportagem já tinha informação de que a Polícia Civil deveria cumprir mandados de busca e apreensão nas próximas horas em endereços ligados ao médium com o objetivo de esclarecer pontos contraditórios entre os depoimentos das vítimas e de João de Deus. Foram autorizados mais 20 mandados.

O advogado criminalista Alberto Toron, que atua na defesa de João de Deus, havia dito mais cedo que não tinha conhecimento dos mandados, mas ressaltou que as autoridades teriam "amplo acesso" a tudo que precisarem. "Não há o que esconder e vamos colaborar", disse ao Broadcast Político.