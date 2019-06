Justiça decreta prisão de digital influencer Iuri Sheik

O digital influencer Iuri Santos Abraão, o Iuri Sheik, teve a prisão temporária decretada na tarde desta segunda-feira (24). Ele é suspeito de tentar matar o empresário William Oliveira, 28 anos, durante uma festa do tipo paredão em Santo Antônio de Jesus (SAJ), no Recôncavo da Bahia, no domingo (23).

Segundo o titular da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), Edilson Magalhães, responsável pela investigação do caso, a motivação ainda não está esclarecida, mas os policiais já sabem que antes do crime os dois homens tiveram uma briga de trânsito.

“Os dois se desentenderam porque um deles teria fechado o outro no trânsito. Na verdade, eles já não se davam bem antes, mas a gente ainda não sabe o motivo da rixa entre eles. Vamos ouvir mais testemunhas nos próximos dias, o que vai nos ajudar a esclarecer melhor o caso”, afirmou.

Alguns investigadores foram até o Hospital Geral de Santo Antônio de Jesus, para onde William foi socorrido e onde está internado, mas não conseguiram conversar com o empresário porque está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Confusão

O delegado contou que um dia antes do crime, Iuri Sheik se envolveu em outra briga em Santo Antônio de Jesus. “Ele tentou entrar em uma área restrita da festa oficial da cidade, uma área que era apenas para artistas, e foi expulso pelos seguranças”, contou.

Em nota, a prefeitura de SAJ informou que Iuri esteve no Camarote Institucional do São João acompanhado por um grupo de pessoas e que, embora o nome não constasse em nenhuma lista de convidados, foi recebido no local.

"Em seguida, o mesmo grupo liderado pelo influencer subiu em um dos palcos principais da festa, onde se apresentava o cantor Luziel. Depois de alguns minutos, seguindo as regras do espaço, a equipe de segurança do evento solicitou ao grupo que deixasse o local, porém Iuri se recusou, o que gerou uma confusão entre o influencer e os seguranças", diz a nota.

No dia seguinte, o prefeito de Santo Antônio de Jesus, Rogério Andrade, solicitou um encontro com Iuri e o cantor Luziel para esclarecer o ocorrido. O momento foi registrado e postado na rede social do influencer. Ainda segundo a prefeitura, depois disso, não houve mais contato do prefeito ou da produção da festa com Iuri.

Crime

Na noite de domingo, ele chegou à festa de paredão de carro e, segundo testemunhas, parou o veículo próximo da vítima, sacou a arma e fez os disparos. Iuri mora em Salvador e a polícia acredita que ele estava hospedado em um hotel de SAJ.

William foi baleado duas vezes no peito. Ele passou por uma cirurgia depois do ocorrido, mas, segundo testemunhas, vai precisar passar por um segundo procedimento cirúrgico nas próximas 48 horas.

A Polícia Militar informou que duas equipes do 14º Batalhão da PM (BPM/ Santo Antônio de Jesus) interromperam uma festa de paredão que acontecia na noite de domingo, no Centro da cidade, solicitando aos proprietários dos veículos que o som fosse desligado.

Cerca de 10 minutos depois, os policiais foram acionados para um local próximo a ocorrência, com a informação de disparos de arma de fogo após um desentendimento entre dois homens.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas apontaram Iuri Sheik com autor dos disparos. Policiais estão a procura dele, mas ainda não tiveram sucesso. Depois do do crime, o digital influencer tornou a conta do instagram privada e o site dele saiu do ar. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia deve entrar em contato pelo Dique Denúncia através do 190 ou 3235-0000.

Procurado, Iuri ainda não atendeu as ligações feitas pela reportagem.

Em nota, a prefeitura de Santo Antônio de Jesus informou que a tentativa de assassinato aconteceu em uma festa do tipo paredão e que o evento não tem relação com a festa oficial que está sendo realizada na cidade.