Justiça decreta prisão preventiva de médico acusado de matar a ex em Feira

Após quase seis horas de depoimento, o médico Antônio Marcos Rêgo Costa, acusado de matar a ex-mulher Gabriela Jardim Peixoto, teve a prisão decretada pela Justiça, na tarde desta sexta(3), em Feira de Santana. A juíza Márcia Simões Costa, titular da Vara do Júri da cidade, expediu o mandado de prisão preventiva do médico. As informações são do Acorda Cidade.



Antônio Marcos foi encaminhado para exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). De lá, deve seguir para uma unidade prisional. Ele se apresentou à polícia no Complexo de Delegacias, em Feira, nesta sexta (3), ao lado do seu advogado, Guga Leal.

Médico se apresentou à polícia acompanhado do seu advogado (foto: Ed Santos/Acorda Cidade)

O suspeito veio do Acre, seu estado natal. Ele viajou para lá logo depois do desaparecimento de Gabriela, em 22 de agosto. Antônio Marcos é apontado como a última pessoa a se encontrar com a vítima, que foi achada morta às margens da BR-116, seminua, no último sábado.



O corpo de Gabriela foi encontrado no último sábado (28) em um matagal às margens da BR-116 Norte, próximo à entrada da Matinha, após quase oito dias do desaparecimento.



A queixa do desaparecimento de Gabriela foi feita no dia 23 por outro ex-marido dela, com quem ela tinha uma filha de 12 anos. A polícia apreendeu o carro de Antônio Marcos, que estava guardado por dois amigos em um condomínio. O veículo tinha manchas de sangue, embora ainda esteja confirmado que se tratava de sangue de Gabriela.

Corpo de Gabriela foi encontrado oito dias após ter sido vista pela última vez, em companhia de Antônio Marcos (foto: Reprodução)

Testemunhas informaram à polícia que os dois tinham uma relação tumultuosa e que o médico era muito ciumento. No último dia 22, Gabriela se encontrou com um homem que a polícia acredita que era Antônio Marcos. "Após se abraçarem, eles conversam pouco e saem do posto e vão para o outro lado da cidade, na Avenida Fraga Maia, onde ficaram lá em um estabelecimento comercial.



Posteriormente, eles saem junto a bordo dessa Frontier e as investigações apontam que esse carro passou pela BR-116 Norte, sentido Santa Bárbara, por volta de 1h, retornando por volta das 2h. Isso nos deu um alerta muito grande. O casal teria ido a algum lugar, teria desistido, aconteceu alguma coisa”, disse a delegada Klaudine Passos ao Acorda Cidade.



O Frontier, que é o carro do médico, estava com dois amigos médicos e foi entregue à polícia pelo advogado do suspeito no último dia 31. A perícia está sendo feita no carro. O laudo médico sobre a morte de Gabriela também não está pronto.