Justiça determina fim imediato da greve dos rodoviários em Feira de Santana

A Justiça determinou que os rodoviários encerrem imediatamente a greve que estão fazendo em Feira de Santana. A decisão, publicada na manhã desta segunda-feira (23), é da 2ª Vara de Fazenda Pública de Feira de Santana.

Com a determinação, os trabalhadores do sistema de transporte público urbano precisam comparecer imediatamente às garagens das concessionárias Rosa e São João para retomarem as atividades.

Caso a greve, liderada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros Urbanos Intermunicipal e Interestadual (SINTRAFS), não seja suspensa de imediato, será obrigatório o pagamento de uma multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme decisã do juiz Nunisvaldo dos Santos.

A decisão da Justiça autoriza ainda o uso da força policial caso os rodoviários façam algum bloqueio das garagens e para a manutenção da segurança dos trabalhadores do sistema de transporte.

Confira na íntegra