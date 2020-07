Justiça determina que Bernoulli e Módulo reduzam mensalidades em 30%

(Fotos: Divulgação)

Os colégios particulares Bernoulli e Módulo terão que emitir novos boletos de pagamento, com redução de 30%, a contar do mês de abril, sobre as mensalidades referentes ao ensino fundamental II, ensino médio e curso pré-vestibular, até quando durarem as aulas pelos meios digitais.

Segundo a decisão liminar da Justiça, que atende ao pedido feto pelo Ministério Público Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio de ação civil pública movida pela promotora de Justiça Thelma Leal, o juiz Eduardo Augusto Viana Barreto esclarece que o desconto não é cumulativo com eventuais reduções previamente fornecidas pelas instituições. Quando isso ocorrer, prevalecerá o maior desconto, estabeleceu o magistrado.

Na ação, a promotora de Justiça Thelma Leal levou em consideração informações de pais e responsáveis por alunos relatando que não estavam conseguindo negociar o desconto diretamente com os colégios. O MP teve ciência ainda de que alterações no calendário pedagógico teriam sido efetuadas “de forma unilateral, sem a redução proporcional do valor contratado, sem que houvesse qualquer desconto nos meses de abril, maio e junho”.