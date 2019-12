Justiça determina que Loggi reconheça vínculo trabalhista com motoboys

A Justiça do Trabalho de São Paulo determinou que a empresa de entregas Loggi reconheça o vínculo trabalhista com motoboys que prestam serviço para a companhia. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (5) e acontece após ação movida pelo Ministério Público do Trabalho em agosto do ano passado.

A juíza Lávia Lacerda Mendez, da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo, determina na decisão que a Loggi limite a jornada dos motoristas a oito horas, estabeleça um descanso semanal de 24 horas seguidas e faça um registro em sistema eltrônico de todos os motoristas que tiveram alguma atividade com a empresa nos dois últimos meses.

Com a decisão, a empresa terá que fazer o pagamento adicional de periculosidade aos motoristas e fornecer capacetes e coletes de segurança.

Em setembro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que motoristas que trabalham para empresas de aplicativos como Uber não têm vínculo trabalhistas com as mesmas.

A Loggi diz que "lamenta a decisão", afirmando que "pode ser revista pelos tribunais superiores". Diz ainda que só cadastra profissioanis que são Microempreendedores Individuais (MEI) e que "disponibiliza seguro contra acidentes, oferece cursos de pilotagem, realiza campanhas permanentes de segurança no trânsito e disponibiliza locais para descanso e convívio."