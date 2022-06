Justiça determina que Unifacs crie setor para resolver problemas causados a alunos

Uma decisão judicial determinou que a Unifacs crie um setor específico para atendimento presencial e virtual para seus alunos, para atender às demandas relacionadas aos erros dos novos sistemas eletrônicos implantados pela Ânima Educação.

A instituição foi acionada na justiça pelo Ministério Público, após denúncias de irregularidades e do recebimento de diversas representações com queixas contra a universidade.

Na ação, a promotora de Justiça pontuou que os estudantes se sentem prejudicados, já que as irregularidades praticadas pela Unifacs estavam impossibilitando a realização de rematrícula; gerando indisponibilidade de matérias próprias do semestre, devido à falta de instabilidade sistêmica; cobrança indevida por matérias não cursadas ou por matrículas não efetuadas; cobrança a estudantes sem dívidas com a instituição; dentre outros problemas.

Conforme a decisão judicial, o novo setor deverá resolver problemas do sistema relacionados a boletos, cobrança de dívidas indevidas, restituição de valores, matrícula não efetuada, indisponibilidade de disciplinas, alterações indevidas nos documentos do estudante, dentre outras. Além disso, a Unifacs terá que ressarcir em dobro os valores pagos indevidamente pelos consumidores que comprovarem a cobrança indevida, no prazo de 20 dias após o atendimento.

A reportagem procurou a Unifacs e aguarda posicionamento da instituição.