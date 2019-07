Justiça exclui companheira do testamento de João Gilberto

Uma decisão judicial excluiu Maria do Céu, que se declara companheira de João Gilberto, do testamento do cantor, que morreu no último dia 6 de julho, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. As informações são do colunista Guilherme Amado, da Revista Época.

João Gilberto e Maria do Céu (Foto: Reprodução)

De acordo com a publicação, o testamento de João Gilberto foi assinado no ano de 2003, um ano antes do nascimento da sua filha, Luisa. No documento não consta a existência de nenhuma companheira.

Segundo a interpretação da juíza Gracia Cristina Moreira, da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro, o nascimento da filha caçula do cantor acarreta em mais uma herdeira e, por isso, o testamento foi rompido. Desta forma, a herança será distribuída apenas entre os chamados herdeiros necessários — os filhos, incluindo Luisa.

"Não haveria como presumir que o testador disporia da mesma maneira se possuísse três filhos e não dois, como era a situação fática na época da lavratura do testamento", escreveu a juíza.

Cabe recurso ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.