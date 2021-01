Justiça manda Record indenizar alcoólatra exposto no Balanço Geral

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou a TV Record a pagar R$ 30 mil de indenização a um dependente químico que foi exposto durante edição do Balanço Geral. Ainda é possível recorrer.

O programa foi ao ar em 2014, exibindo um vídeo em que o homem aparece com a cabeça presa no banco de um bar. Reinaldo Gottino e Renato Lombardi, os apresentadores, ainda zombavam da cena e do homem.

"Se beber, não brinque com o banco do boteco", diz Gottino em determinado momento. "Dá uma olhada onde ele enfiou a cabeça, ele não consegue tirar", continua, rindo. Lombardi responde: "O cara é cabeçudo, meu Deus do céu".

Segundo o colunista Rogério Gentile, do Uol, o homem em questão sofre de alcoolismo. Os advogados argumentaram que ele foi exposto a uma situação "vexatória" pela emissora, aumentando o sofrimento dele e da família.

A Record alegou que as imagens tinham fim de "alertar a sociedade para as consequências negativas do consumo excessivo de bebida alcoólica". Disse ainda não saber que o homem era alcoólatra.

O desembargador João Carlos Saletti entendeu como "maldade" zombar de uma pessoa embriagada, afirmando que não havia "interesse público" nas imagens. "O show com a tragédia revela o outro lado da degradação humana, do homem que se compraz e se diverte com a tragédia alheia", diz trecho da decisão.