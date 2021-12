Justiça manda soltar cantor Ávine Vinny após audiência

O cantor Ávine Vinny foi solto nesta terça-feira (14), depois de passar por uma audiência de custódia em Fortaleza. Ele foi preso em flagrante ontem, acusado de ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda, com quem tem uma filha de 4 anos.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a audiência começou por volta das 12h30. A Justiça decidiu que Ávine pode responder em liberdade, sem precisar fazer uso de tornozeleira eletrônica. Ele ainda não deixou o local.

Na manhã de hoje, as advogadas da ex-mulher pediram renúncia da denúncia porque ela não tem "interesse na tramitação". "Diante do Exposto, requer se digne este Digno Juízo 3.1. Que designe audiência para fins de renúncia da vítima de representação, por não ter interesse na tramitação do mesmo; 3.2. Que seja declarado extinto o feito processual, determinando o arquivamento do mesmo", diz o documento.

O cantor mandou mensagens ameaçando Laís. Ávine escreveu, entre outras coisas, que Laís iria "se arrepender" pela atitude. Ele foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica e ficou preso essa noite.

"O dia de hoje tu nunca mais vai esquecer. Laís escute, você vai se arrepender. Juro por Deus que o dia de hoje você vai lembrar pelo resto da vida", diz trecho da mensagem, segundo o boletim de ocorrência. Enviada pelo WhatsApp, a mensagem chegou enquanto Laís era ouvida na delegacia.

Confusão

Ávine e Laís ficaram oito anos juntos e têm uma filha de 4 anos. Laís disse à polícia que deixou a filha no prédio do cantor, para que ela ficasse com o pai. Por mensagem, ele quis saber porque a ex não subiu para o apartamento dele para levar a criança. Laís não respondeu, seguindo para a casa de uma amiga.

Quando ela dirigia, o cantor ligou e Laís colocou a ligação no viva voz. Ele se irritou, afirmou que estava sendo gravado e começou a insultar a ex.

Laís recebeu outra ligação dele já na casa da amiga. Por conta do episódio anterior, resolveu dessa vez gravar. Ela relatou que foi insultada novamente e que ele disse que "destruo a minha vida, mas acabo com a tua".

Ele ainda teria ameaçado tomar a filha dos dois, impedindo Laís de ver a menina. A Polícia Civil pediu medidas protetivas de urgência à Justiça.

Ávine, que estourou com o sucesso Late Coração, é contratado da Vybbe, produtora de Xand Avião. Em nota, a empresa diz que acompanha o caso. "Ainda aguardamos esclarecimentos do corpo jurídico que acompanha o artista para que possamos informar com maior clareza", afirma a Vybbe.