Justiça manda soltar suspeito de mandar matar indigenista e jornalista

Preso desde o dia 8 de julho, suspeito de comandar uma quadrilha de pesca ilegal na reserva indígena Vale do Javari, no Amazonas, Ruben Dario da Silva, mais conhecido como Colômbia, teve a sua prisão revogada para soltura pela Justiça Federal do Amazonas, de acordo com o jornal O Globo.

Ele é apontado como suposto mandante do crime contra o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, assassinados quando estavam voltando de uma viagem, no dia 5 de junho, pelo rio Itacoaí.

Ele foi preso após se apresentar à PF com documentos falsos durante o depoimento. Com isso, ele foi preso em flagrante pelo delegado Ramón Santos Morais. Além das mortes de Dom e Bruno, Ruben também é suspeito de usar o esquema de pesca ilegal de piracuru, tracajás e outros animais de caça para lavar dinheiro do narcotráfico.

Outros três suspeitos continuam preso, como Amarildo Costa de Oliveira, conhecido como “Pelado", Jeferson da Silva Lima, conhecido como "Pelado da Dinha", e Oseney da Costa de Oliveira, o "Dos Santos", irmão de Amarildo.