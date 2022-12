Justiça obriga Eduardo Bolsonaro a retirar música de Chico Buarque de postagem

O deputado federal Eduardo Bolsonaro terá que retirar a música "Roda Viva", de Chico Buarque, de uma postagem nas redes após uma decisão da Justiça. A informação é do Jornal O Globo.

O descumprimento acarretará em multa diária no valor de R$ 1 mil. A decisão foi do juiz tabelar do 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa Fernando Rocha Lovisi.

A ação movida pelo cantor ainda cobra do deputado uma indenização de R$ 48 mil e a publicação da sentença condenatória na mesma rede social.

O caso gerou polêmica no final de novembro. Foi quando a juíza substituta do 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital da Lagoa, Monica Ribeiro Teixeira, indeferiu pedido de Chico Buarque.

O pedido do compositor era para que o filho do presidente retirasse da postagem a música "Roda viva", ao que a juíza alegou que faltava comprovação de que a canção era de autoria de Chico.