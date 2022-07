Justiça reverte, de novo, falência da Ricardo Eletro

A Justiça reverteu nesta segunda-feira, 11, a decretação de falência da Máquina de Vendas, dona da Ricardo Eletro. Na última terça-feira, 5, a empresa havia recebido a decisão judicial informando sobre a segunda decretação de falência em apenas 26 dias. A revogação foi publicada por Beretta da Silveira, presidente do Direito Privado do TJ-SP.



A empresa tem dívida de R$ 4 bilhões, sendo que R$ 2 bilhões são do Santander e do Bradesco. O argumento da empresa é de que a maioria dos credores aprovaram o plano de recuperação judicial. Para Pedro Bianchi, atual CEO da Máquina de Vendas, foram os interesses individuais de três bancos que levaram às falências.



A Ricardo Eletro busca se reestruturar com a venda de produtos no comércio eletrônico, e cerca de 40 pessoas compõem o atual quadro de colaboradores.