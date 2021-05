Justin Bieber e Alceu Valença estarão na última festa do BBB21

A última festa do Big Brother Brasil 21 vai surpreender os quatro brothers e sisters que ainda estão na casa Juliette, Fiuk, Camilla de Lucas e Gil do Vigor irão se surpreender na noite deste sábado, dia 1, durante a comemoração. Isso porque haverá uma lista de atrações internacionais: Justin Bieber, Tiësto, Bebe Rexha, Meduza e David Guetta. Já a música nacional vai marcar a celebração com Alceu Valença, Luan Santana, Daniel, Jota Quest, Bruno Martini e Wesley Safadão.



As apresentações serão virtuais, exibidas para os participantes ao longo da festa. Além disso, a celebração irá mostrar os momentos marcantes das jornadas de cada um deles no Big Brother Brasil 21. A cenografia e os elementos decorativos vão dar o clima de bastidores da televisão.



No dia 4 de maio, último dia do BBB 21, ex-participantes desta edição e que são cantores, como Pocah, Projota, Rodolffo e Karol Conká, farão um show exclusivo para os finalistas.