Juventude ganha do Fluminense e põe Bahia na zona de rebaixamento

O Bahia entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão após os jogos desta quarta-feira (17), pela 33ª rodada. Isso porque o Juventude ganhou do Fluminense por 1x0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e passou o tricolor baiano.

O zagueiro Vitor Mendes fez o único gol do time do interior gaúcho, que chegou a 39 pontos e derrubou o Bahia para a 17ª colocação, com 36. O Juventude está em 15º, à frente também do Atlético Goianiense, que empatou em 0x0 com o América Mineiro, em Belo Horizonte, e tem os mesmos 39.





A situação aumenta a pressão sobre o Bahia, que visita o Sport nessa quinta-feira, às 21h, na Arena Pernambuco. O único resultado que tira o tricolor do Z4 é um triunfo. Neste caso, ficaria com 39 pontos e uma vitória a mais do que Juventude e Atlético Goianiense.

Outros resultados foram ruins para o time baiano nesta quarta, já que os concorrentes na luta contra o rebaixamento venceram. O Ceará goleou o Fortaleza no Clássico-Rei por 4x0 no Castelão; no clássico paulista, o São Paulo deu 2x0 no Palmeiras na Allianz Parque; o Cuiabá ganhou do Internacional por 1x0 na Arena Pantanal; e o Santos fez 2x0 na lanterna Chapecoense na Vila Belmiro.