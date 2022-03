Juventude negocia a contratação do atacante Oscar Ruiz, do Bahia

Apesar de ter sido reintegrado ao elenco do Bahia, o atacante Oscar Ruiz deve vestir a camisa de outra equipe no restante da temporada. O Juventude, clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, está negociando a contratação do jogador.

Através das redes sociais, o representante de Ruiz, Régis Marques Chedid, confirmou que ainda essa semana o paraguaio vai se apresentar ao novo clube. Ele, no entanto, não deu detalhes do acordo.

Oscar Ruiz chegou ao Bahia no início do ano passado após ter sido adquirido junto ao Cerro Porteño por 400 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões na cotação da época), e assinou contrato até o fim de 2023. Mas a expectativa não se confirmou em campo.

Em 2021, ele disputou 33 jogos pelo Bahia e marcou apenas um gol, logo na estreia. Após a chegada de Guto Ferreira, na reta final do Brasileirão, o atacante foi afastado do elenco.

Esse ano, Ruiz fez toda a pré-temporada com o grupo principal, mas foi rebaixado ao time de transição e disputou apenas 45 minutos do duelo com o Unirb, quando o Bahia empatou por 1x1 pelo Campeonato Baiano.

Após o fim do time de transição, o jogador foi novamente afastado por Guto Ferreira e passou a treinar separado do elenco principal. Só depois da chegada do diretor de futebol Eduardo Freeland, o paraguaio voltou a fazer as atividades com o restante dos atletas, mas não foi aproveitado nos jogos.