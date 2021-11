Kamala assume presidência dos EUA enquanto Biden faz exames de rotina

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, irá assumir a presidência do país enquanto o líder Joe Biden faz seus exames de rotina nesta sexta-feira, no Centro Médico Walter Reed, comunicou a Casa Branca.



"Como foi o caso quando o presidente George W. Bush fez o mesmo procedimento em 2002 e 2007, seguindo o que consta na Constituição, o presidente Biden irá transferir seus poderes para a vice-presidente pelo breve período de tempo em que ele estará anestesiado", disse a secretária de imprensa, Jen Psaki.



Biden deve fazer um exame de colonoscopia.



No período da tarde desta sexta-feira, a Casa Branca irá publicar um resumo sobre o estado de saúde de Biden.