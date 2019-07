Kannário cita a Venezuela para justificar voto a favor da Reforma da Previdência

Um dos 25 votos de deputados baianos favoráveis à reforma da Previdência foi de Igor Kannário (PHS). Questionado em suas redes sociais sobre seu posicionamento, ele decidiu gravar um áudio para explicar aos seus fãs o motivo de ter sido a favor das mudanças.

"Vocês sabem que seria muito fácil, né, eu dizer não? Vocês me conhecem, sabem que eu não como reggae de ninguém, que eu não tenho preço, como estão falando por aí (...) eu votei sim porque é bom para nós. Estou vendo aqui vários mimimis, comentários nas redes sociais tentando denegrir ou confundir nós, para dividir nossa favela, pra ver se vocês ficam contra mim, pra ver se eu perco a credibilidade que eu tenho. A conta vai chegar pra vocês", disse.

Na mesma rede social, o cantor e deputado publicou uma outra foto justificando o voto e disse que fez isso para que o Brasil não sofra com os mesmos problemas da Venezuela.

“Eu votei, sim, para a Reforma da Previdência para que o Brasil não passe pela mesma situação econômica que a Venezuela está enfrentando atualmente. Por conta do rombo no orçamento do país, nenhuma empresa internacional quer investir nem exportar seus produtos para o país, isso faz com que os preços subam. Os produtos internos não suprirão as necessidades da população”, disse, através de uma nota de esclarecimento.

“A população brasileira está envelhecendo e a previdência não tem como manter as aposentadorias se não fizer a reforma. Atualmente contribuímos na incerteza, porque ninguém sabe se receberá amanhã (…) Em momentos como esse, é importante olhar para o futuro do Brasil”, completou.

O texto-base da reforma foi aprovada pela Câmara dos Deputados por 379 votos contra 131. Na análise dos destaques, houve mudança no cálculo de tempo para mulheres e homens, além de alterações nas pensões.

A maioria dos deputados baianos votou nesta quarta-feira (10) de maneira favorável ao texto-base da Reforma da Previdência. Foram 25 votos pelo sim, contra 13 para o não. Somente um deputado da Bahia, Bacelar (PODE) não compareceu à sessão.

Veja como foram os votos dos representantes baianos:

Abílio Santana (PL) - SIM

Adolfo Viana (PSDB) - SIM

Afonso Florence (PT) - NÃO

Alex Santana (PDT) - SIM

Alice Portugal (PCdoB) - NÃO

Antonio Brito (PSD) - SIM

Arthur OLiveira Maia (DEM) - SIM

Bacelar (PODE) - AUSENTE

Cacá Leão (PP) - SIM

Charles Fernandes (PSD) - SIM

Claudio Cajado (PP) - SIM

Daniel Almeida (PcdoB) - NÃO

Elmar Nascimento (DEM) - SIM

Félix Mendonça Junior (PDT) - NÃO

Igor Kannário (PHS) - SIM

João Carlos Bacelar (PL) - SIM

João Roma (PRB) - SIM

Jorge Solla (PT) - NÃO

José Nunes (PSD) - SIM

José Rocha (PL) - SIM

Joseildo Ramos (PT) - NÃO

Leur Lomanto Junior (DEM) - SIM

Lìdice da Mata (PSB) - NÃO

Marcelo Nilo (PSB) - NÃO

Márcio Marinho (PRB) - SIM

Mário Negromonte Jr (PP) - NÃO

Nelson Pellegrino (PT) - NÃO

Otto Alencar Filho (PSD) - SIM

Pastor Sargento Isidório (Avante) - SIM

Paulo Azi (DEM) - SIM

Paulo Magalhães (PSD) - SIM

Professora Dayane Pimentel (PSL) - SIM

Raimundo Costa (PL) - SIM

Ronaldo Carletto (PP) - SIM

Tito (Avante) - SIM

Uldurico Junior (PROS) - SIM

Valmir Assunção (PT) - NÃO

Waldenor Pereira (PT) - NÃO

Zé Neto (PT) - NÃO