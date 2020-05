Kannário destina emenda de R$ 2,5 milhões para combate ao coronavírus em Camaçari

O cantor e deputado federal baiano Igor Kannário (Democratas) destinou uma emenda parlamentar de R$ 2,5 milhões para o combate ao coronavírus na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O município teve 85 casos de covid-19 confirmados até esta quinta-feira (14). Desses, 29 estão em isolamento domiciliar, sete em hospitalar, três óbitos confirmados e 46 estão recuperados.

"A Prefeitura de Camaçari tem tomado medidas importantes para combater o avanço do coronavírus, com investimentos nas áreas da saúde e social. Acredito que esta emenda irá reforçar estas medidas e ampliar as ações de proteção às pessoas que mais precisam. Juntos vamos enfrentar o coronavírus e superar esta crise", afirmou o deputado.

A cada parlamentar brasileiro é garantido uma cota individual em emendas parlamentares, instrumento garantido aos deputados federais e senadores brasileiros em relação ao orçamento da União, de pouco mais de R$ 15 milhões, que podem ser destinados a um máximo de 25 emendas diferentes. Metade do valor das emendas precisa ir para a saúde.

Destes R$ 15 milhões, Kannário já destinou R$ 5 milhões para auxiliar no combate ao coronavírus na Bahia.