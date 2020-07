Kanye West diz que Kim Kardashian quer interná-lo em clínica psiquiatrica

Uma série de tweets de Kanye West dados na noite desta segunda-feira (20) deixou o público intrigado. Após o recente discurso sobre abordo, o rapper disse que isso pode ser um motivo para que sua família tente internado em uma clínica psiquiátrica.

Nas mensagens o rapper citou sua esposa, Kim Kardashian, e a sogra, a apresentadora Kris Jenner. Ele chegou a dizer até que Kim está tentando interná-lo depois das declarações dele sobre aborto. "Kim estava tentando viajar para Wyoming com um médico para me internar como no filme Corra!, só porque eu chorei para salvar a vida as minhas filhas ontem."

"Todo mundo sabe que Corra! é sobre mim. Se eu ficar preso que nem Mandela [o ex-presidente afriano Nelson Mandela], vocês todos vão entender o porquê", completou.

O enredo filme Corra!, citado por ele, fala sobre uma família de pessoas brancas que sequestram negros para roubar partes de seus corpos e alterar suas personalidades.

Em outro momento, Kanye diz que elas não estão atendendo suas ligações. "Aqui é o Ye. Você pode falar agora ou você ainda está evitando meus telefonemas?", questionou ele em mensagem enviada à sogra. Ele também chegou a postar no microblog pedindo que as duas entrassem em contato com ele. "Kris e Kim, me liguem agora", dizia o post.

Cerca de duas horas depois, ele mudou completamente de assunto: "vamos focar em música agora. DONDA [novo ábum dele] será lançado na sexta (24)".