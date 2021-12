Karina Bacchi diz que parou de fazer novelas para não cometer adultério

Karina Bacchi, 45 anos, revelou que deixou de atuar para não pecar. A atriz, que já participou de novelas como Da cor do pecado e O Clone, disse que abandonou a carreira de atriz pois considerava adultério beijar e abraçar os atores com quem contracenava. Ela é atualmente casada com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes.

"Na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena na qual ela vai ter que beijar, abraçar... Aquilo não é considerado adultério? Acho que estaria sendo contra o que a Bíblia diz. Isso é algo que me conflitou demais. Eu deixei a minha carreira por conta não só da Bíblia, mas também porque eu não me sentia à vontade em estar atuando, mesmo sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso", disse Karina, durante uma conversa com o pastor Rodrigo Silva, para o canal "Positivamente".

O pasto disse que também não beijaria outra mulher caso fosse ator, ao ouvir a declaração de Karina Bacchi. "Sua pergunta é muito pertinente. Tenho que responder com certa clareza e ética ao mesmo tempo. Eu tenho os meus limites nesse papel, sou apenas o consultor. Eu, pessoalmente, se fosse ator, não faria o beijo com outra mulher", disse.