Karina Bacchi lamenta resultado negativo de gravidez na quarta tentativa

Karina Bacchi e Amaury Nunes lamentaram o resultado negativo da quarta tentativa de inseminação artificial. O casal compartilhou a experiência no canal da apresentadora no YouTube. "No momento que eu estava desacordada, a doutora avistou três óvulos. Esses três óvulos acabaram se juntando com a mostra do Amaury e começou o processo de desenvolvimento", conta Karina sobre o início do processo, que não vingou.



O marido explicou que as outras três tentativas de gravidez não deram certo por motivos diferentes. "Então, é bem complicado. A gente sabe das dificuldades, acho que é um processo tão delicado do casal que, o quanto menos expectativa for criada, é melhor", ressaltou.



Amaury declara que o procedimento pode ser desgastante para a vida amorosa. "É um processo que pode ter balançado a relação para muitos casais, mas o que a gente queria deixar claro é que no nosso caso fortaleceu muito. Talvez a gente não consiga expor tanto nas redes sociais, mas a gente está aqui agora expondo que nem tudo é mil maravilhas na nossa vida e na vida dos casais em geral", diz.

A ginecologista Daniela Castellotti explicou que os três óvulos coletados estavam maduros e foram fertilizados. Porém, a obstetra disse que eles estavam anormais. “Levamos para a biópsia e a gente estava em uma expectativa muito boa, que tivéssemos pelo menos um embriãozinho normal, mas não foi o que aconteceu, gente. A gente teve três embriões anormais. Eles são embriões que não dão gravidez. Então, infelizmente, não vamos ter embrião para transferir nesse mês”, lamentou.

A especialista ressalta que essas alterações no embrião ocorrem por causa da idade ovular. “Em uma idade dessa, 43 anos (idade de Karina), a gente tem 10% de embriões normais. Não é incomum que todos venham anormais. O problema é que já teve um desgaste muito grande. Mas não significa que não vamos conseguir”, concluiu.

Triste, Amaury conta que ainda não perdeu a esperança, mas deixou a decisão de tentar novamente nas mãos de Karina: “A médica falou em adoção ou ovo-doação. Eu só fico receoso em relação à sua saúde. Eu fico, digamos, em um lugar confortável. Mas é você que está sofrendo com remédios e injeções. Eu vou te apoiar em qualquer decisão”.

Então, Karina declarou: “Mas tem casais que tentaram 10, 11, 12 vezes e na 15ª conseguiu. É um desgaste muito grande, emocional principalmente. Estamos há praticamente um ano tentando. Desde que a gente casou que a gente quer realizar esse sonho. Vou falar com os meus pais. Ainda existe o sonho, a esperança, a vontade e o principal: existe amor”, concluiu.

Assista ao vídeo: