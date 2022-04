Karol Farias participa da Semana de Moda Circular e Sustentável de Madri

A estilista baiana Karol Farias vai levar às passarelas espanholas a sua nova marca, Aobá Upcycling. Ela foi selecionada entre mais de 80 inscritas para participar da Semana de Moda Circular e Sustentável de Madri. O desfile será no próximo dia 25. A estreia da criadora nas passarelas da Espanha será com a coleção Regreso, que trata da ancestralidade.

“Essa coleção reflete o que eu acredito que a moda deve ser, regressar ao ponto onde começamos a nos perder”, comenta Karol. Em Regreso, a estilista volta às próprias raízes e mostra o resultado de sua viagem para a Galícia. Em 2019, ela saiu de Salvador para viver em Lugo, fazendo o caminho inverso de sua bisavó, que migrou para a capital baiana há mais de 80 anos, cruzando o Atlântico com cinco filhos.

As peças que irá exibir em Madri são feitas com denim de calças jeans recuperadas, camisas masculinas e lenços de segunda mão, compondo uma coleção upcycling que remete a idas e voltas. “Temos que mudar para fazer uma moda mais alinhada aos valores e às necessidades do nosso tempo, mais respeitosa com as pessoas e com o planeta”, diz a estilista, que define o seu novo trabalho como um convite para o consumo consciente.

Regreso marca também a experiência de Karol Farias de reconhecer Salvador na Galícia, aonde chegou pela primeira vez não como turista, mas para morar. Na cidade de Lugo, ela viu a mistura de duas culturas separadas por quase sete mil quilômetros e, na história de sua família, por mais de oito décadas. “Nessa coleção, a foliada e o samba de roda aparecem nas saias que giram em compasso parecido, sugerindo que não há fronteiras”, diz. No segundo semestre de 2022, a estilista planeja vir a Salvador ministrar workshops de moda consciente e upcycling têxtil.

Moda consciente

Em tupi-guarani, Aobá significa roupa. É um reconhecimento a um dos idiomas ancestrais do Brasil que os brasileiros foram impedidos de aprender na história da violenta colonização sofrida, observa a estilista. “Mas, principalmente, porque acredito que são os povos originários que apontam o caminho para uma convivência mais harmoniosa com o nosso precioso planeta, tão violentado e explorado pela moda”, diz Karol.

Lançada em 2021, a Aobá tem como propósito “fazer moda para pessoas que amam a moda, mas que amam ainda mais a Terra”. Segundo a estilista, é uma marca voltada para consumidores que desejam ser parte da mudança que querem ver no planeta. A proposta é repensar a moda desde uma perspectiva mais ética e respeitosa com a Terra e com as pessoas.

A Aobá reduz o impacto da indústria têxtil ao reutilizar materiais potencialmente úteis que terminariam em depósitos de lixo, e recuperar roupas em desuso, dando-lhes uma segunda vida de maior valor agregado. “A moda para mim, que sempre foi uma paixão, vem se convertendo, pouco a pouco, em incômodo. Como eu poderia seguir produzindo moda se o que fazia ia contra muitos dos meus valores e me trazia tanta inquietação?”, questiona a estilista.

Semana de Moda Circular e Sustentável de Madri

Em 2022, a Semana de Moda Sustentável de Madri terá como referência o conceito de “cidade de 15 minutos”, popularizado pela prefeita de Paris (França), Anne Hidalgo. A proposta é de retorno a um modo de vida mais local, em que os cidadãos encontrem tudo o que precisam mais perto de onde vivem. O evento vai apresentar três modelos de circularidade – a cidade, o bairro e a cidade pequena. Em comum, os três têm o objetivo de serem inclusivos, éticos, proativos e comprometidos com a necessidade de mudar formas de viver e hábitos de consumo que tem provocado mudança climática no planeta.