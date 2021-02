Karol projeta ato racista de Carla: 'Vai pedir para os seguidores me chamarem de macaca'

Após Lucas Penteado e Arcrebiano, Karol Conká já definiu o novo alvo na casa: Carla Diaz. Em conversa no quarto colorido do BBB21, ela ficou debochando e acusando a atriz ao lado de Lumena e Fiuk.

"Ela é a cara a da fofurice da indústria mercadológica. (...) Eu fico calada porque tenho preguiça de gastar minha saliva [com ela]", comentava Lumena. "Eu também não", concordou Karol, que ainda emendou: "Depois chora e vai pedir para os seguidores me chamarem de macaca no meu Instagram".

Fiuk tentou amenizar a conversa: "Mas eu acho que todo mundo tem um leãozinho dentro de si".

A curitibana respondeu: "Eu tenho uma fera dentro de mim. Mas não fico me escondendo atrás de uma cara fofa".