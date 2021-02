Kate Winslet revela trauma por ser chamada de 'gorda' na época de Titanic

A atriz Kate Winslet revelou que ficou traumatizada com o peso depois de ser classificada como "gorda" na época de "Titanic", superprodução que a lançou ao estrelato. Hoje aos 45 anos, Kate conta que os comentários cruéis fizeram com que ela alterasse a percepção que tinha sobre a beleza.

"As pessoas falavam muito sobre meu peso. E eu era chamada para fazer comentários sobre a minha forma física. Bem, aí foi que ganhei esse rótulo de franca e corajosa. Não, eu só estava me defendendo", disse a atriz ao jornal The Guardian.

"Isso prejudicou minha confiança. Eu não queria ir para Hollywood porque me lembro de ter pensado: 'Deus, se é isso que eles estão me dizendo na Inglaterra, o que vai acontecer quando eu chegar lá nos EUA?' Além disso, interfere na sua impressão crescente do que é belo, sabe? Eu me sentia muito sozinha. Pela simples razão de que nada pode realmente prepará-lo para ... isso", avalia.

Um dos exemplos foi uma piada da comediante Joan Rivers que fazia referência ao blockbuster. "Se ela perdesse uns dois quilos, Leo (DiCaprio) teria cabido na porta que serviu de bote salva-vidas", disse Rivers.

"Titanic" é o terceiro filme com maior bilheteria na história do cinema, atrás de "Vingadores: Ultimato" E "Avatar" em valores nominais. O filme faturou mais de 2,1 bilhões de dólares, projetando a carreira de Winslet e DiCaprio. A atriz já tinha sido indicada ao Oscar por "Razão e Sensibilidade" dois anos antes, mas foi com o blockbuster que seu nome foi alçado à fama.