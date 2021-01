Keira Knightley diz que não filmará cenas de sexo dirigidas por homens

A atriz britânica Keira Knightley, 35 anos, decidiu que não vai filmar cenas de sexo em filmes dirigidos por homens. Ela disse que não é uma proibição total, mas que agora prefere não filmar esse tipo de cena com diretores homens.

Keira participou de um episódio do podcast Chanel Connects e disse que sua decisão foi tomada "parte por vaidade e parte pelo olhar masculino", porque agora ela se sente "muito desconfortável" tentando retratar a visão sexual de diretores homens. Ela citou também a maternidade como um fator que a fez mudar a percepção.

"Se eu estivesse fazendo uma história sobre maternidade e aceitação do corpo, eu acho que isso teria que ser feito com uma cineasta mulher", acrescentou a estrela de Piratas no Caribe.

Ela disse que se adorar um roteiro de um filme de um diretor no futuro em que a cena de sexo seja essencial, ela concordaria em participar, com uma dublê de corpo, "Digamos que às vezes você acha 'É, entendo totalmente como essa cena de sexo seria realmente ótima nesse filme, você só precisa de alguém para parecer sex", disse. "Então você pode usar outra pessoa, porque eu sou muito vaidosa e esse corpo teve duas crianças e eu prefiro não ficar nua na frente de um grupo de homens", disse.

A proposta teria que ser bem diferente "daquelas cenas horríveis de sexo em que você está todo cheio de óleo e todo mundo está grunhindo", acrescentou.