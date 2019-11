Kempetro abre vagas na BA e RJ

A Kempetro - uma empresa de engenharia consultiva com sede em Salvador - está com seleção aberta para a contratação de profissionais que atuam nas áreas de Engenharia de Tubulação, Projetista Sênior de Tubulação e Analista ambiental. As oportunidades são para a capital baiana, Lauro de Freitas e Macaé, no Rio de Janeiro. Os currículos devem ser enviados exclusivamente para o e-mail administracao@kempetro.com.br, com o nome da vaga desejada no título, ou através de cadastrado por meio do site da empresa.

Benefícios

Os benefícios oferecidos pela Kempetro são, além do salário, plano de saúde, plano odontológico e ticket alimentação

Formação

As vagas para Salvador e Lauro de Freitas são nas áreas de Engenharia de Tubulação, (exige curso superior) e Projetista Sênior (ensino técnico)

Estágio na Gerdau

Estão abertas, até 22 de novembro, as inscrições para programa de estágios da Gerdau. A empresa dispõe de 140 vagas em unidades de nove estados do Brasil. As inscrições podem ser feitas pelo site https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/gerdau/.