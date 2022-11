Kevi Jonny cancela shows após acidente de ônibus na Bahia

O cantor Kevi Jonny cancelou quatro shows que faria na Bahia e em Minas Gerais durante o final de semana após o acidente que sofreu nesta sexta-feira (11). O ônibus em que o artista estava, junto com a namorada Sthe Matos e 20 pessoas da sua equipe, capotou na BR 242, próximo ao municio de Cristópolis.

Os shows aconteceriam hoje em Luis Eduardo, sábado em Riachão do Jacuípe, domingo em Teixeira de Freitas e segunda em Itaobim (MG).

"Certos de contarmos com a compreensão de todos, agradecemos o carinho e as orações. Em breve estaremos em cada cidade levando o melhor do repertório", declarou a assessoria do artista.

Acidente

O cantor Kevi Jonny e influenciadora Sthe Matos sofreram um acidente de ônibus na tarde desta sexta-feira (11). O veículo em que o casal e a equipe do músico estavam capotou no km 700 da BR 242, próximo à cidade de Cristópolis, no extremo oeste da Bahia.

Procurada, a assessoria do artista confirmou que Jonny e Sthe, além de 20 pessoas da equipe, estavam no ônibus no momento do acidente, mas garantiu que todos passam bem e que não tiveram nenhum ferimento grave. "Ambos foram encaminhados para o hospital para realizar exames", declarou a assessoria.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender à ocorrência e enviou uma equipe ao local, onde confirmaram cinco feridos. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.