Khloé Kardashian deve estrear novo reality show na internet com a filha

A socialite e empresária Khloé Kardashian, 35 anos, pode estar se preparando para o lançamento de um novo projeto, dessa vez ao lado de sua filha True.

No episódio de Keeping Up With the Kardashians, exibido neste domingo (17), a socialite deu algumas dicas sobre seus novos planos de negócio, que envolve a participação de três produtores. "Eles estão finalizando o programa que eu estou desenvolvendo", diz ela sobre a atração que deve se chamar "Khloe and True Take the World" (Khloe e True conquistam o mundo, em tradução livre).

Segundo o portal ET, a nova série deve seguir os passos de outros realitys da família Kardashian-Jenner, como "Kourtney & Khloé Take the Hamptons", "Kourtney & Kim Take Miami" e "Kourtney & Kim Take New York". Tudo indica que os episódios terão de cinco a sete minutos e serão disponibilizados na internet, provavelmente no YouTube ou em alguma plataforma de streaming.