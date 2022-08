Kleber Rosa defende ampliação Planserv e aumento das vagas para consultas

O candidato ao governo da Bahia pela federação PSOL-REDE, Kleber Rosa, foi o sabatinado, desta quinta-feira (25), do podcast "Eu te Explico", do site G1. Durante entrevista, o postulante ao Palácio de Ondina defendeu a ampliação da cobertura do Planserv, o aumento da quantidade de vagas disponibilizadas aos servidores públicos para agendamento de consultas, exames e cirurgias. O psolista frisou que a quantidade de vagas oferecidas, atualmente, é insuficiente, e os servidores são obrigados a aguardar durante meses para terem a demanda atendida.

Kleber Rosa salientou que "o Planserv não é apenas um plano de saúde, é um patrimônio do trabalhador do serviço público estadual, e é extremamente necessário que a gestão estadual reavalie e repense o atendimento que está sendo oferecido aos nossos servidores. Os nossos trabalhadores merecem receber o melhor atendimento possível. Precisamos tratar com carinho e respeito o nosso funcionalismo público", pontuou.

Na ocasião, Kleber Rosa reforçou a necessidade de abertura de concurso público para contratação de médicos, enfermeiros, e profissionais da área de saúde de uma forma geral. "Não podemos continuar com essa precarização das relações de trabalho. Os médicos estão sendo contratados através do sistema de pejotização, ou seja, são obrigados a abrir empresas, precisam se apresentar enquanto pessoas jurídicas para serem contratados pelo Governo do Estado. Fato este que gera perda de direitos trabalhistas e desvalorização do profissional que é responsável pela saúde da nossa população", destacou.