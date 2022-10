Kleber Rosa vota na Ufba: 'Vamos governar com o povo e para o povo'

O candidato a governador da Bahia, Kleber Rosa, votou, na manhã deste domingo (2), no PAF 1, Campus de Ondina, na Universidade Federal da Bahia. Ele foi acompanhado pela esposa, Aline Farias, pelos dois filhos, pelo deputado estadual e candidato à reeleição Hilton Coelho (PSOL).

O postulante ao Palácio de Ondina afirmou a importância do candidato à Presidência Lula ser eleito no primeiro turno para derrotar "forças conservadoras e nazi-fascistas no Brasil".

"O Brasil precisa voltar a crescer economicamente, a gerar empregos, e retomar o projeto de inclusão social. Milhares de famílias brasileiras estão passando fome, estão em situação de extrema pobreza. Bolsonaro representa a extrema-direita comprometida com o grande capital, que não possui nenhum compromisso com as famílias mais pobres do nosso país", pontuou o candidato a governador da coligação " Agora é a Vez do Povo ".

Ele disse também que, caso seja eleito, a gestão do PSOL- Rede Sustentabilidade terá como foco erradicar a fome e garantir o direito à "cidadania plena" aos baianos. " Nosso foco será a inclusão social, combater a fome, o analfabetismo, a desigualdade social e a pobreza no nosso Estado. Vamos governar com o povo e para o povo", frisou o cientista social.