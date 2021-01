Kordsa em Camaçari encerra ano com 100% da capacidade de produção

Retomada

A tal da recuperação econômica em V, quando a atividade sofre um baque e em seguida apresenta uma retomada acentuada, pode não ter sido uma realidade do conjunto da economia brasileira, mas há casos assim. O presidente da Kordsa Brasil, João Augusto Santos, conta que a fabricante de tecidos para pneus experimentou alguns meses de dificuldade no ano passado, mas desde agosto passou a registrar um ritmo de produção superior aos registrados antes da pandemia. "Tivemos um aumento significativo de demanda que reverteu os resultados do ano em termos de produção", conta, acrescentando que a fábrica operou nos últimos cinco meses do ano com 100% de sua capacidade. Segundo ele a perspectiva para 2021 é de mercado aquecido. "Hoje existe fila de espera para comprar um caminhão", diz.

Desafios

Por incrível que pareça, um fator de preocupação neste início de 2021 é o acelerado ritmo de recuperação da economia chinesa. Segundo João Augusto, os contêineres para a movimentação de produtos e matérias-primas no país asiático estão escassos. "Está difícil fazer essa movimentação e muita matéria-prima que é utilizada pela indústria vem de lá", diz. Ele lembra que antes da pandemia, o frete de contêiener da China para o Brasil custava US$ 2 mil. Hoje sai por US% 9 mil.

Proteção extra

Uma parceria entre a Braskem e AlpFilm deu origem ao PVC Alpfilm Protect, um plástico filme transparente de PVC com micropartículas de prata e sílica capaz de inativar 79,9% do novo coronavírus em três minutos e 99,99% em 15 minutos. O produto já está disponível ao mercado é normalmente utilizado para embalar alimentos como carnes, frutas e frios e agora ganha mais possibilidades de aplicação, como a proteção de superfícies. A equipe de Engenharia de Aplicação de Vinílicos da Braskem apoiou a AlpFilm, maximizando o potencial de proteção contra fungos e bactérias, e alcançando a função virucida – ou seja, capaz de eliminar vírus.

Liderança

A Concessionária Bravo Caminhões e ônibus encerrou 2020 comemorando o 18º ano consecutivo de liderança no segmento de caminhões na Bahia. Mesmo em um ambiente competitivo desafiador, a empresa conseguiu se manter no topo com cerca de 70 veículos comercializados a mais que a segunda no ranking. A Bravo, que pertence ao Grupo LM, é a representante da montadora Volkswagen (MAN Latin America), na Bahia e na Zona da Mata mineira.

ABF Nordeste

O empresário Cândido Espinheira, sócio-fundador e presidente da Yes! Cosmetics, é o novo diretor regional da ABF (Associação Brasileira de Franchising) no Nordeste. Ele assume a gestão no biênio 2021-2022 no lugar do empresário Leonardo Lamartine, CEO do Grupo Bonaparte, que esteve à frente da Regional desde 2014.

Dança das cadeiras

A Enashopp está renovando o seu time de gestores, valorizando a prata da casa. Os shoppings Barra, Itaigara e Paseo têm novos superintendentes. No Barra, Naildo Macedo retorna ao cargo de diretor da Enashopp e, em seu lugar, assume André Podhorodeski, ex-superintendente do Itaigara. No Itaigara, assume a publicitária Thaís Leal, ex-Paseo, que conta com um novo gerente geral, Joaquim Correia de Melo Neto, e uma nova gerente de Marketing, Manoela Fernandez.

20 anos

A GOL Linhas Aéreas está comemorando 20 anos de atividade agora em janeiro. Neste perído realizou 509 milhões de viagens, sendo , 46.751.971 delas no aeroporto internacional de Salvador